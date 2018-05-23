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Потужний землетрус сколихнув одну з країн Латинської Америки

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В Еквадорі стався землетрус
В Еквадорі стався землетрус / Фото з відкритих джерел

Вчора, 22 травня, у північній частині південноамериканської країни Еквадору, стався потужний землетрус магнітудою 5,5 бала.

Про це повідомляє видання Prensa Latina.

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Землетрус магнітудою 5,5 бала було зафіксовано в провінції Імбабура в районі Сьєрра в Еквадорі,
– йдеться у повідомленні.

Зокрема, за інформацією Геофізичного інституту країни, епіцентр землетрусу, що стався о 08:36 за місцевим часом, знаходився за 45 кілометрів від міста Котакачі, а гіпоцентр залягав на глибині 10 кілометрів.

Жителі столиці країни Кіто розповіли, що також відчули сильні поштовхи, а численні установи вирішили евакуювати своїх співробітників з державних офісних будівель та деяких шкіл.

На даний момент інформації про постраждалих і руйнування немає, місцевий уряд оцінює можливий вплив від землетрусу.

Нагадаємо, це вже не перший випадок землетрусів в Еквадорі. У квітні 2016 країну сколихнув найсильніший за останні десятиліття землетрус потужністю 7,8 бала за шкалою Ріхтера, через що загинуло понад 200 осіб та було зруйновано чимало будинків. 

Теги: Еквадор Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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