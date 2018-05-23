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Мощное землетрясение всколыхнуло одну из стран Латинской Америки

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В Эквадоре произошло землетрясение
В Эквадоре произошло землетрясение / Фото из открытых источников

Вчера, 22 мая, в северной части южноамериканской страны Эквадор произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Об этом сообщает издание Prensa Latina.

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Землетрясение магнитудой 5,5 балла было зафиксировано в провинции Имбабура в районе Сьерра в Эквадоре,
– говорится в сообщении.

В частности, по информации института Геофизики страны, эпицентр землетрясения, произошедшего в 08:36 по местному времени, находился в 45 километрах от города Котакачи, а гипоцентр залегал на глубине 10 километров.

Жители столицы страны Кито рассказали, что также ощутили сильные толчки, а многочисленные учреждения решили эвакуировать своих сотрудников из государственных офисных зданий и некоторых школ.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет, местное правительство оценивает возможное влияние от землетрясения.

Напомним, это уже не первый случай землетрясений в Эквадоре. В апреле 2016 страну обрушилось сильнейшее за последние десятилетия землетрясение мощностью 7,8 балла по шкале Рихтера, погибло более 200 человек и было разрушено немало домов.

Теги: Землетрясение Эквадор Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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