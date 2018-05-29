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В результате мощного шторма в США погибли журналисты

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Шторм Альберто добрался до США
Шторм Альберто добрался до США / Twitter

Часть США накрыл мощный субтропичный шторм "Альберто". Есть информация о первых погибших.

Как сообщает телеканал NBC, жертвами стихии стали двое его журналистов.

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Ведущий Майк Маккормик и фотожурналист Аарон Змельцер погибли от того, что на их автомобиль упало дерево.

Субтропический шторм Альберто зародился в Мексиканском заливе и достиг побережья США. На Кубе из-за шторма уже эвакуировали более 11 тысяч человек.

Теги: Жертвы Новости США Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия журналисты
Источник: 24 Канал
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