В результате мощного шторма в США погибли журналисты

Часть США накрыл мощный субтропичный шторм "Альберто". Есть информация о первых погибших.

Как сообщает телеканал NBC, жертвами стихии стали двое его журналистов.

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Ведущий Майк Маккормик и фотожурналист Аарон Змельцер погибли от того, что на их автомобиль упало дерево.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH — WYFF News 4 (@wyffnews4) 28 травня 2018 р.

Субтропический шторм Альберто зародился в Мексиканском заливе и достиг побережья США. На Кубе из-за шторма уже эвакуировали более 11 тысяч человек.