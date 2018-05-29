Внаслідок потужного шторму у США загинули журналісти
Частину США накрив потужний субтропічний шторм "Альберто". Є інформація про перших загиблих.
Як повідомляє телеканал NBC, жертвами стихії стали двоє його журналістів.
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Ведучий Майк МакКормік та фотожурналіст Аарон Змельцер загинули від того, що на їхнє авто впало дерево.
Субтропічний шторм Альберто зародився у Мексиканській затоці і досягнув узбережжя США. На Кубі через шторм уже евакуювали понад 11 тисяч людей.
Джерело: 24 Канал
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