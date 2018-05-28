На США звалився потужний шторм: фото та відео
На штат Флорида 28 травня обрушився субтропічний шторм Альберто. Жертвами стихії стали щонайменше двоє людей.
Про це повідомляє Національний центр по спостереженню за ураганами США.
Максимальна швидкість вітру досягає 72 кілометрів на годину. Разом зі штормом на регіон навалилися сильні зливи, які подекуди розмили дороги.
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Також як зазначає видання NBC News, люди загинули в результаті падіння дерева на машину.
Додамо, напередодні в Алабамі, Флориді та Міссісіпі ввели надзвичайний стан.
Джерело: 24 Канал
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