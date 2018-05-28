На США обрушился мощный шторм: фото и видео
На штат Флорида 28 мая обрушился субтропический шторм Альберто. Жертвами стихии стали по меньшей мере два человека.
Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Максимальная скорость ветра достигает 72 километров в час. Вместе со штормом на регион обрушились сильные ливни, которые в некоторых местах размыли дороги.
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Также как отмечает издание NBC News, люди погибли в результате падения дерева на машину.
Добавим, накануне в Алабаме, Флориде и Миссисипи ввели чрезвычайное положение.
Источник: 24 Канал
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