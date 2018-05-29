28 травня у районі Нинцзян поблизу міста Сун'юань у Китаї трапився потужний землетрус, магнітудою 5,7.

Підземні поштовхи, силою у 5,7, сколихнули північно-східну частину Китаю, пише УНН.

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Інформація про постраждалих та руйнування поки не надходила.

Зазначається, що мешканці Сун'юаня відчули потужні поштовхи та вибігали на вулиці. Миттєво спрацював механізм екстренного попередження. Відомо також, що електропостачання не припинялось в той час, як мобільний зв'язок декілька разів зазнавав перебоїв.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 13 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно в Російській Федерації поблизу східного узбережжя Камчатки сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 6,5 балів.