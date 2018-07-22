Одну из стран Латинской Америки снова всколыхнуло мощное землетрясение
В субботу, 21 июля, в южноамериканском Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, пострадавших от стихийного бедствия нет.
Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США.
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Отмечается, что эпицентр землетрясения был на глубине свыше 100 километров в 42 километрах на северо-восток от населенного пункта Калама.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате толчков нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, в июня в Чили случилось мощное землетрясение, эпицентр которого расположен на расстоянии 275 километров на запад от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко.
Источник: 24 Канал
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