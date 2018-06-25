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Грецию всколыхнуло сильное землетрясение

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В Греции произошло мощное землетрясение
В Греции произошло мощное землетрясение / Фото из открытых источников

Утром, 25 июня, на юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. По предварительной информации, пострадавших в результате подземных толчков нет.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Отмечается, что землетрясение произошло в 38 километрах от города Метони, расположенного на побережье Ионического моря на юго-западном крае греческого полуострова Пелопоннес.

Также, по данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, 28 мая в Китае произошло мощный землетрясение магнитудой 5,7. Отмечается, что жители города Суньюаня больше всего ощутили мощные толчки и выбегали на улицы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 13 километров.

Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Землетрясение Греция
Источник: 24 Канал
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