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На Японию обрушилось мощное землетрясение, есть погибшие: фото и видео

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В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение / Фото з Twitter

Утром, 18 июня, в префектуре Осака на западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате которого погибли 3 человека и еще по меньшей мере 41 человек пострадал.

Об этом сообщает AP со ссылкой на японские СМИ.

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Так, японская метеорологическая служба изначально заявляла о магнитуду 5,9 баллов, а впоследствии уточнила, что сила толчков достигала 6,1 балла по шкале Рихтера.

Власти Осаки подтвердила смерть двух человек, а представитель города Ибараки сообщил о еще одном, третьем погибшем.

Жертвами землетрясения стала 9-летняя девочка и 2 пожилых мужчин. Отмечается, что ребенка раздавило обломками стены, которая рухнула на территории школы в городе Такацуки.

Также землетрясением было практически полностью остановлено движение скоростных и обычных поездов. В то же время местные СМИ сообщают, что около 170 тысяч домов в Осаке и соседней префектуре Хего остались без электроэнергии.

Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон на атомных станциях остается в норме. Также, в связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб.

 

 

 

Теги: Стихийный бедствия Жертвы Землетрясение Япония
Источник: 24 Канал
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