Жители Японии переживают едва ли не конец света: известно, почему

В Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима: столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на местные СМИ, огромные валуны из жерла вулкана разлетаются на расстояние более чем 1 километр.

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Отмечается, что в связи с ситуацией на острове введен третий уровень опасности.

Информации о пострадавших пока нет.

К слову, Сакурадзима является активным вулканом, а извержения там происходят регулярно.

Тем временем, пользователи в соцсетях публикуют фото и видео извержения Сакурадзимы.

Напомним, недавно в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, в результате чего по меньшей мере 109 человек погибли.