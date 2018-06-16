Жители Японии переживают едва ли не конец света: известно, почему
В Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима: столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.
Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на местные СМИ, огромные валуны из жерла вулкана разлетаются на расстояние более чем 1 километр.
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Отмечается, что в связи с ситуацией на острове введен третий уровень опасности.
Информации о пострадавших пока нет.
К слову, Сакурадзима является активным вулканом, а извержения там происходят регулярно.
Тем временем, пользователи в соцсетях публикуют фото и видео извержения Сакурадзимы.
Напомним, недавно в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, в результате чего по меньшей мере 109 человек погибли.