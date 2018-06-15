Вулкан Килауэа осыпал гавайцев тысячами маленьких кристаллов: невероятное зрелище
Вулкан Килауэа осыпал гавайцев тысячами маленьких кристаллов. Они называются оливины и в природе в чистом виде встречаются крайне редко.
Об этом информировал Alert.
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Оливины считаются драгоценными камнями-самоцветами.
Это не единственная странность, связанная с извержением вулкана.
Смотрите впечатляющее видео извержения вулкана:
Недавно оно стало причиной столба синего пламени, которое вырывалось из-под земли.
Источник: 24 Канал
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