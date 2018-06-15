Вулкан Кілауеа осипав гавайців тисячами маленьких кристалів: неймовірне видовище
Вулкан Кілауеа осипав гавайців тисячами маленьких кристалів. Вони називаються олівіни і в природі в чистому вигляді трапляються вкрай рідко.
Про це інформував Alert.
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Олівіни вважаються дорогоцінними каменями-самоцвітами. Відомо, що під час вибудження вулкана магма вимиває частину океанічної кори, тому темні магматичні породи частіше отримують зелений відтінок. Частіше всього його виявляють зливаються з породами, так як при виході на поверхню він повільно зливається з лавою. Так як на Гаваях вибух відбувався дуже швидко і потужно, частинки лави встигли охолодити в повітрі, що дозволило оливину кристалізуватися окремо.
Це не єдина дивина, пов'язана з виверженням вулкана.
Дивіться вражаюче відео виверження вулкану:
Нещодавно воно стало причиною стовпу синього полум'я, яке виривалося з-під землі.
Оливин часто використовують у ювелірних прикрасах. Кристали частіше всього мають невеликий розмір, і ювеліри використовують камені в якості основної прикраси у сережки, підвіски та кільця. Сам по собі оливин не дорогий, і в основному він випускається разом з золотою оправою.