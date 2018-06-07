"Люди просто не встигали втекти": кількість загиблих у Гватемалі зросла до 99

У Гватемалі продовжує зростати кількість жертв через виверження вулкану Фуего. Наразі відомо, що загинуло 99 людей, ще майже дві сотні зникли безвісти.

У зоні виверження триває евакуація місцевого населення.

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У небо здіймаються чорні стовпи диму, а попелом накрило навколишні села та міста.



Виверження вулкану Фуего в Гватемалі

Цього разу вулкан викинув набагато більше попелу і каміння, ніж минулого разу. Люди просто не встигали втекти, багато загинуло. Хтось біг, а хтось стояв і знімав усе на телефон,

– розповів місцевий мешканець Ефраін Сузрез.

Нагадаємо, вулкан Фуего, який є найактивнішим у Центральній частині Америки, лютує вже 4 дні. Експерти кажуть, що це найсильніше вивердження за десятиліття.