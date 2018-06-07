"Люди просто не успевали убегать": количество погибших в Гватемале возросло до 99

В Гватемале продолжает расти количество жертв из-за извержения вулкана Фуэго. Пока известно, что погибло 99 человек, еще почти две сотни пропали без вести.

В зоне извержения продолжается эвакуация местного населения.

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В небо поднимаются черные столбы дыма, а пеплом накрыло окрестные села и города.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале

На этот раз вулкан выбросил намного больше пепла и камней, чем в прошлый раз. Люди просто не успевали убегать, много погибло. Кто-то бежал, а кто-то стоял и снимал все на телефон,

– рассказал местный житель Ефраин Сузрез.

Напомним, вулкан Фуэго, который является самым активным в Центральной части Америки, свирепствует уже 4 дня. Эксперты говорят, что это сильнейшее извержение за десятилетие.