Жителі Японії переживають ледь не кінець світу: відомо, чому

У Японії на острові Кюсю сталося виверження вулкану Сакурадзіма: стовп попелу з його кратеру піднявся на висоту 4,7 кілометра.

Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на місцеві ЗМІ, величезні валуни з жерла вулкана розлітаються на відстань у понад 1 кілометр.

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Зазначається, що у зв’язку із ситуацією на острові запроваджено третій рівень небезпеки.

Інформації про потерпілих поки немає.

До слова, Сакурадзіма є активним вулканом, а виверження там відбуваються регулярно.

Тим часом, користувачі у соцмережах публікують фото та відео виверження Сакурадзіми.

Нагадаємо, нещодавно у Гватемалі сталося виверження вулкану Фуего, в результаті чого щонайменше 109 людей загинули.