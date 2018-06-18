08:25
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 18°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    23°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Японію сколихнув потужний землетрус, є загиблі: фото та відео

726 Читать новость на русском
У Японії стався землетрус
У Японії стався землетрус / Фото з Twitter

Вранці, 18 червня, у префектурі Осака, що на заході Японії стався землетрус магнітудою 6,1 бала, в результаті якого загинуло 3 особи та ще щонайменше 41 людина постраждала.

Про це повідомляє AP з посиланням на японські ЗМІ.

Читайте також: Жителі Японії переживають ледь не кінець світу: відомо, чому

Так, японська метеорологічна служба спочатку заявляла про магнітуду 5,9 балів, а згодом уточнила, що сила поштовхів сягала 6,1 бала за шкалою Ріхтера.

Влада Осаки підтвердила смерть двох людей, а представник міста Ібаракі повідомив про ще одного, третього загиблого.

Жертвами землетрусу стала 9-річна дівчинка та 2 літніх чоловіків. Зазначається, що дитину розчавило уламками стіни, яка звалилася на території школи в місті Такацукі.

Також через землетрус було практично повністю зупинено рух швидкісних і звичайних поїздів. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що близько 170 тисяч будинків в Осаці і сусідній префектурі Хього залишилися без електроенергії.

Об'єкти атомної енергетики не постраждали, радіаційний фон у атомних станцій залишається в нормі. Також, у зв'язку з землетрусом при канцелярії прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе створений кризовий штаб.

 

 

 

Теги: Японія Землетрус Жертви Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сьогодні, 07:30 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 223
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 червня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 667
Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
17 червня, 20:30 Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
756
Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
17 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
1556
Жорстка відсіч окупантам на Донбасі та несподівана відставка Жебрівського, – топ-5 відео тижня
17 червня, 19:30 Жорстка відсіч окупантам на Донбасі та несподівана відставка Жебрівського, – топ-5 відео тижня
901
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук