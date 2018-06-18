Японію сколихнув потужний землетрус, є загиблі: фото та відео

Вранці, 18 червня, у префектурі Осака, що на заході Японії стався землетрус магнітудою 6,1 бала, в результаті якого загинуло 3 особи та ще щонайменше 41 людина постраждала.

Про це повідомляє AP з посиланням на японські ЗМІ.

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Так, японська метеорологічна служба спочатку заявляла про магнітуду 5,9 балів, а згодом уточнила, що сила поштовхів сягала 6,1 бала за шкалою Ріхтера.

Влада Осаки підтвердила смерть двох людей, а представник міста Ібаракі повідомив про ще одного, третього загиблого.

Жертвами землетрусу стала 9-річна дівчинка та 2 літніх чоловіків. Зазначається, що дитину розчавило уламками стіни, яка звалилася на території школи в місті Такацукі.

Також через землетрус було практично повністю зупинено рух швидкісних і звичайних поїздів. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що близько 170 тисяч будинків в Осаці і сусідній префектурі Хього залишилися без електроенергії.

Об'єкти атомної енергетики не постраждали, радіаційний фон у атомних станцій залишається в нормі. Також, у зв'язку з землетрусом при канцелярії прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе створений кризовий штаб.

Quake jolts Japan's Osaka, casualties feared pic.twitter.com/0qDgusqKp9 — Khalid khi (@khalid_pk) 18 июня 2018 г.