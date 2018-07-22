Іран сколихнув потужний землетрус
У неділю, 22 липня, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.
Про це повідомляє Сейсмологічний центр Інституту геофізики Тегеранського університету.
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О 09:37 годині було зафіксовано підземні поштовхи. Як зазначається, осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.
Наразі інформації про жертв і руйнування немає. До місця землетрусу направлені пошуково-рятувальні загони.
Нагадаємо, на заході Албанії в середу, 4 липня, стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера, поштовхи якого відчули навіть у столиці країни Тирані.
Джерело: 24 Канал
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