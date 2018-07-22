Иран всколыхнуло мощное землетрясение

В воскресенье, 22 июля, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Об этом сообщает Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

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В 09:37 были зафиксированы подземные толчки. Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

Пока информации о жертвах и разрушениях нет. К месту землетрясения направлены поисково-спасательные отряды.

Напомним, на западе Албании в среду, 4 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера, толчки которого почувствовали даже в столице страны Тиране.