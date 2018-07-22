Иран всколыхнуло мощное землетрясение
В воскресенье, 22 июля, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Об этом сообщает Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Читайте также: Одну из стран Латинской Америки снова всколыхнуло мощное землетрясение
В 09:37 были зафиксированы подземные толчки. Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.
Пока информации о жертвах и разрушениях нет. К месту землетрясения направлены поисково-спасательные отряды.
Напомним, на западе Албании в среду, 4 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера, толчки которого почувствовали даже в столице страны Тиране.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Мэр Берлина попросил жителей поймать поджигателей машин20 августа 2011 , 11:30
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00