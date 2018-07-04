Популярную среди украинцев туристическую страну всколыхнуло землетрясение
На западе Албании в среду, 4 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера, толчки которого ощутили даже в столице страны Тиране.
Как сообщает издание Reuters, землетрясение возникло около 9:00 утра возле залива Лалеси, популярного среди туристов места, в 30 километрах к западу от Тираны.
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Землетрясение магнитудой 5,1 балла всколыхнуло Адриатическое побережье к северу от албанского главного порта Дуррес. Оно ощущалось в столице Тиране,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что после большого толчка произошла серия более слабых, с наибольшей магнитудой 4,3 балла. Сейчас информации о травмированных или любых повреждениях имущества не поступало.
Мэр Тираны призвал людей не паниковать и по возможности избегать пребывания в помещениях, "пока власть не выяснит все обстоятельства".
Как известно, Албания является частью сейсмоопасной зоны, здесь часто происходят землетрясения, однако их сила практически не ощутима.
Напомним, ранее 200 туристов из Украины застряли в столице Албании – городе Тиране, из-за скандала с авиаперевозчиком Bravo Airways. Впоследствии, руководитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил, что 2 июля всех украинских отдыхающих, которые ожидали в аэропорту столицы Албании, уже успешно забрали домой.
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