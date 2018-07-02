200 украинских туристов, среди которых немало детей, застряли в Албании: детали

Из-за скандала с авиаперевозчиком Bravo Airways и застрявшими украинскими туристами в Тунисе, отдыхающие не могут вылететь еще с нескольких популярных туристических стран.

Примерно 200 туристов из Украины застряли в столице Албании – городе Тиране.

Читайте также: Омелян прояснил ситуацию с украинскими туристами, которые не могут вылететь из Туниса

Все они также являются клиентами компании Bravo Airways.

О ситуации в албанском аэропорту в Facebook сообщил один из украинских туристов Ростислав Артеменко.

Уже почти 9 часов около 200 клиентов этой компании (Bravo Airways, – ред.) ожидают свой самолет в международном аэропорту Албании, Тирана. Это 7 часов без воды, еды и никаких объяснений. Убивает на самом деле равнодушие. За это время ни один представитель авиакомпании не нашел возможности или желания объяснить что-то людям,

– возмущается мужчина.

По его словам, администрация аэропорта от их ситуации самоустранилась.

Среди застрявших туристов немало детей, которые пытаются заснуть в зале ожидания, где довольно прохладно.

Позже Артеменко отметил, что примерно в 06:20 утра по местному времени, им при содействии дипломатов таки предоставили отель для "ночевки".

Напомним, 29 июня появилась информация о сразу нескольких сотнях украинских туристах, которые застряли в аэропорту города Монастир в Тунисе и не могут вернуться в Украину. 2 июля самолет, которые ждали с 29 июня, таки вылетел в Украину.