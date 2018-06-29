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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Тунисе несколько сотен украинских туристов уже вторые сутки не могут вернуться в Украину

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Сотни украинских туристов застряли в аэропорту Туниса
Сотни украинских туристов застряли в аэропорту Туниса / wiki-turizm.ru

В аэропорту Монастырь в Тунисе в течение вторых суток находятся около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: Отмена рейса: что делать и как получить компенсацию от авиакомпании

Как рассказали сами пассажиры авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице компании Insight Holidays не выполняют своих обязанностей по возврату граждан Украины домой.

Отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастырь без информации о запланированном вылете. Другая группа туристов должна была вылететь еще в 7:35 28 июня, их доставили в отель в городе Сус.

Ничего не обещают. Говорят кто что – кто-то обещает вылет, кто-то говорит – сегодня вылета не будет,
– рассказывают туристы.

В консульстве Украины в Тунисе сообщают, что причиной задержки рейса является отсутствие топлива для заправки самолета. По информации правительства, туроператор обязан решить сложившуюся ситуацию в течение нескольких часов.

"Сейчас консульство занимается решением этой проблемы. Туроператор обещает решить ситуацию через несколько часов, однако больше деталей будет доступно позже", –отметили в консульстве.

Напомним, 23 июня около 70 украинских туристов застряли в аэропорту "Киев" из-за отмененных рейсов в Тунис.

Теги: Путешествия Новости Украины авиация Туніс
Источник: 24 Канал
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