В Украине должна быть тотальная милитаризация экономики, направленная на производство оружия. Об этом рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, отметив, что наша страна может победить только с механизацией армии, что даст возможность закрывать хотя бы 50% потребностей ВСУ.

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Задачи Украины

Украина должна сфокусировать внимание и на переносе войны на территорию России, в частности удары по НПЗ. Это уничтожит экономический потенциал России. По словам политолога, США рассматривают Россию как потенциального союзника в войне против Китая – это своеобразное средство давления Украины на союзников.

Стратегия победы Украины – поставить западный мир перед фактом: или они (партнеры Украины – 24 Канал) решают маленькую проблему, то есть обеспечивают Украину всем, что нужно, или Украина создаст большую проблему – разрушит российские нефтепроводы, газопроводы и компрессоры до того состояния, что экономика России просто начнет разваливаться,

– сказал Загородний.

Он считает, что Украина должна концентрироваться на производстве своего оружия не только для собственных нужд, но и для экспорта, чтобы наполнять украинский бюджет. Стоит сотрудничать с иностранными военно-промышленными комплексами, чтобы показывать свою военную мощь и быть полезными для поддержания мира в мире.

Стоит выходить на интеграцию с серьезными производителями американского ВПК. Тогда мы станем полезными для их нефтяных корпораций и предприятий. Я вас уверяю, таким образом мы покажем, что с нами выгоднее дружить, чем ссориться. Такая стратегия совсем по-другому поменяет ход войны,

– отметил Тарас Загородний.

Какие проблемы у России

Увеличение количества дронов дает возможность Силам обороны разрушать еще больше российских НПЗ. Недавно были взрывы в Краснодарском крае. Поврежденное оборудование на газопроводах или нефтепроводах россиянам трудно и долго менять, ведь оно не является отечественным.

Если один компрессор просто ломается, то минимум на месяц, а может и на полгода, нефтепровод не работает. Тогда нефть надо завозить железнодорожным транспортом, а это очень дорого и большая нагрузка на железную дорогу. Это реальная возможность распада российской экономики,

– высказался политолог.

Загородний отметил, если у России не будет возможности экспортировать нефть, ведь это один из основных ресурсов заработка, и исчезнет возможность выкачивать ее из регионов – тогда станет возможным распад экономической системы Кремля.

Удары по НПЗ России