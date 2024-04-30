В Украине должна быть тотальная милитаризация экономики, направленная на производство оружия. Об этом рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, отметив, что наша страна может победить только с механизацией армии, что даст возможность закрывать хотя бы 50% потребностей ВСУ.
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Задачи Украины
Украина должна сфокусировать внимание и на переносе войны на территорию России, в частности удары по НПЗ. Это уничтожит экономический потенциал России. По словам политолога, США рассматривают Россию как потенциального союзника в войне против Китая – это своеобразное средство давления Украины на союзников.
Стратегия победы Украины – поставить западный мир перед фактом: или они (партнеры Украины – 24 Канал) решают маленькую проблему, то есть обеспечивают Украину всем, что нужно, или Украина создаст большую проблему – разрушит российские нефтепроводы, газопроводы и компрессоры до того состояния, что экономика России просто начнет разваливаться,
– сказал Загородний.
Он считает, что Украина должна концентрироваться на производстве своего оружия не только для собственных нужд, но и для экспорта, чтобы наполнять украинский бюджет. Стоит сотрудничать с иностранными военно-промышленными комплексами, чтобы показывать свою военную мощь и быть полезными для поддержания мира в мире.
Стоит выходить на интеграцию с серьезными производителями американского ВПК. Тогда мы станем полезными для их нефтяных корпораций и предприятий. Я вас уверяю, таким образом мы покажем, что с нами выгоднее дружить, чем ссориться. Такая стратегия совсем по-другому поменяет ход войны,
– отметил Тарас Загородний.
Какие проблемы у России
Увеличение количества дронов дает возможность Силам обороны разрушать еще больше российских НПЗ. Недавно были взрывы в Краснодарском крае. Поврежденное оборудование на газопроводах или нефтепроводах россиянам трудно и долго менять, ведь оно не является отечественным.
Если один компрессор просто ломается, то минимум на месяц, а может и на полгода, нефтепровод не работает. Тогда нефть надо завозить железнодорожным транспортом, а это очень дорого и большая нагрузка на железную дорогу. Это реальная возможность распада российской экономики,
– высказался политолог.
Загородний отметил, если у России не будет возможности экспортировать нефть, ведь это один из основных ресурсов заработка, и исчезнет возможность выкачивать ее из регионов – тогда станет возможным распад экономической системы Кремля.
Удары по НПЗ России
- Атаки дронами и наводнения в России снизили показатели еженедельной переработки российской нефти до 11-месячного минимума. С января Россия перерабатывает 1,23 миллиона баррелей сырой нефти ежедневно на нефтеперерабатывающих заводах, по которым украинские войска нанесли удары дронами. Это на 280 тысяч баррелей меньше, чем до начала ударов ВСУ по заводам в конце января 2024 года.
- В Краснодарском крае России ночью 27 апреля подверглись атакам два нефтеперерабатывающих завода. Кроме двух НПЗ, было громко и на военном аэродроме "Кущевск" в Краснодарском крае. Объекты атаковали дроны СБУ.
- В России снова заявляют об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии российские СМИ сообщили, что в результате падения двух БпЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров.