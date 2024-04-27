По данным источников 24 Канала, кроме двух НПЗ, "хлопок" также посетил военный аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае. Объекты были атакованы дронами СБУ.

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Атаку на НПЗ и аэродром осуществила СБУ с помощью дронов

Собеседники сообщили, что атаку на аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае организовала СБУ и совместно с Силами обороны. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ врага.

СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. В страны-террориста "хлопок" пылает и будет палаты,

– подчеркнул источник.

Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. Это ключевые технологические объекты заводов. По данным источников, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

Обратите внимание! На Ильском НПЗ уже не впервые раздаются взрывы, и происходят пожары. Так, 9 февраля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе также был "хлопок", впоследствии стало известно, что это была операция СБУ, которая применила дроны для атаки на завод. Кроме того, Славянский НПЗ также не в первый раз атакуют. В частности, 17 марта 2024 года на этом заводе также были взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Тогда россияне слышали не менее 7 громких взрывов.

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