Взрывы на НПЗ, как пишут российские телеграм-каналы, прогремели около 2 и 4 ночи 9 февраля. Где расположены нефтеперерабатывающие заводы, которые оказались под ударом дронов СБУ – сообщает 24 Канал.

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Ильский НПЗ в огне

В сети сначала появились сообщения о взрывах в Северском районе Краснодарского края. Так, дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный возле поселка Ильский в 50 километрах от Краснодара.

Где расположен Ильский НПЗ: смотрите на карте

Ильский НПЗ – это предприятие, которое входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. Завод занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Эта нефтебаза также имеет огромную территорию – площадь производственного участка завода составляет 72 гектара.

К слову, Ильский НПЗ не впервые оказался под атакой дронов. В мае 2023 года на заводе уже раздавались взрывы. Тогда пожар охватил около 400 квадратных метров. Как сообщали россияне, в результате атаки был разрушен один из резервуаров, а еще один – поврежден.

Под ударом дронов оказался и Афипский НПЗ

Дроны также атаковали и Афипский нефтеперерабатывающий завод. Он также расположен в Краснодарском крае. Завод расположен возле поселка Афипский и Нефтекачки.

Смотрите на карте, где расположен Афипский НПЗ

К слову, Афипский НПЗ расположен всего в 20 километрах от Ильского завода. Сейчас все последствия ночной атаки еще устанавливаются.

Стоит заметить, что Афипский НПЗ в октябре 2023 также атаковали дроны.

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