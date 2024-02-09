Взрывы на НПЗ, как пишут российские телеграм-каналы, прогремели около 2 и 4 ночи 9 февраля. Где расположены нефтеперерабатывающие заводы, которые оказались под ударом дронов СБУ – сообщает 24 Канал.
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Ильский НПЗ в огне
В сети сначала появились сообщения о взрывах в Северском районе Краснодарского края. Так, дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный возле поселка Ильский в 50 километрах от Краснодара.
Где расположен Ильский НПЗ: смотрите на карте
Ильский НПЗ – это предприятие, которое входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. Завод занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Эта нефтебаза также имеет огромную территорию – площадь производственного участка завода составляет 72 гектара.
К слову, Ильский НПЗ не впервые оказался под атакой дронов. В мае 2023 года на заводе уже раздавались взрывы. Тогда пожар охватил около 400 квадратных метров. Как сообщали россияне, в результате атаки был разрушен один из резервуаров, а еще один – поврежден.
Под ударом дронов оказался и Афипский НПЗ
Дроны также атаковали и Афипский нефтеперерабатывающий завод. Он также расположен в Краснодарском крае. Завод расположен возле поселка Афипский и Нефтекачки.
Смотрите на карте, где расположен Афипский НПЗ
К слову, Афипский НПЗ расположен всего в 20 километрах от Ильского завода. Сейчас все последствия ночной атаки еще устанавливаются.
Стоит заметить, что Афипский НПЗ в октябре 2023 также атаковали дроны.
Что известно об ударах по НПЗ
- Российские телеграмм-каналы сообщали, что ночью 9 февраля возле Ильского НПЗ прогремели взрывы. Впоследствии там вспыхнул пожар. Взрывы прогремели и на Афипском НПЗ, однако россияне не спешат это комментировать.
- Кроме того, взрывы раздавались и в Орловской области. Губернатор области заявил, что беспилотники пытались атаковать нефтебазу в поселке Стальной Конь, однако "пе-ве-о" якобы все сбила.
- Источники 24 Канала сообщили, что за взрывами на НПЗ в Краснодарском крае стоит Служба безопасности Украины. Известно, что на Ильском НПЗ поразили установку первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для оккупационной армии. К слову, цена такой установки – около 50 миллионов долларов. Последствия атаки на Афипский НПЗ еще уточняются.