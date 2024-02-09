Вибухи на НПЗ, як пишуть російські телеграм-канали, пролунали близько о 2-й та 4-й ночі 9 лютого. Де розташовані нафтопереробні заводи, які опинилися під ударом дронів СБУ – повідомляє 24 Канал.

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Ільський НПЗ у вогні

У мережі спочатку з'явилися повідомлення про вибухи у Сіверському районі Краснодарського краю. Так, дрони атакували Ільський нафтопереробний завод, що розташований біля селища Ільський за 50 кілометрів від Краснодара.

Де розташований Ільський НПЗ: дивіться на карті

Ільський НПЗ – це підприємство, яке входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. Завод займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом. Ця нафтобаза також має величезну територію – площа виробничої ділянки заводу становить 72 гектари.

До слова, Ільський НПЗ не вперше опинився під атакою дронів. У травні 2023 року на заводі вже лунали вибухи. Тоді пожежа охопила близько 400 квадратних метрів. Як повідомляли росіяни, унаслідок атаки було зруйновано один з резервуарів, а ще один – пошкоджено.

Під ударом дронів опинився й Афіпський НПЗ

Дрони також атакували й Афіпський нафтопереробний завод. Він також розташований у Краснодарському краї. Завод розташований біля селищ Афіпський та Нафтокачка.

Дивіться на карті, де розташований Афіпський НПЗ

До слова, Афіпський НПЗ розташований усього за 20 кілометрів від Ільського заводу. Наразі усі наслідки нічної атаки ще встановлюються.

Варто зауважити, що Афіпський НПЗ у жовтні 2023 року також атакували дрони.

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