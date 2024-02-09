Про це повідомляють джерела 24 Каналу. У результаті успішних атак втрати Росії сягають мільйонів доларів.

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Які результати ударів по НПЗ у Росії

Атаки СБУ по російським нафтопереробним заводам продовжуються. Наші джерела підтверджують, що цього разу безпілотники Служби вдарили одразу по двох НПЗ у Краснодарському краї – не тільки по Ільському, але й по Афіпському.

Так, у результаті атаки по Ільському НПЗ – сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тон на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – 50 мільйонів доларів США.

Дрони також успішно атакували й Афіпський нафтопереробний завод, але наразі усі наслідки уточнюються. Джерела зазначають, що обидва об'єкти знаходяться на відставні близько 20 кілометрів один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки Росії. Бо Росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде,

– зазначає поінформоване джерело в СБУ.

До слова, Афіпський НПЗ не вперше опинився під атакою дронів. У жовтні 2023 року СБУ також успішно атакувала підприємство.