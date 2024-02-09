Об этом сообщают источники 24 Канала. В результате успешных атак потери России достигают миллионов долларов.

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Какие результаты ударов по НПЗ в России

Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Наши источники подтверждают, что на этот раз беспилотники Службы ударили сразу по двум НПЗ в Краснодарском крае – не только по Ильскому, но и по Афипскому.

Так, в результате атаки по Ильскому НПЗ – произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год. А без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки – 50 миллионов долларов США.

Дроны также успешно атаковали и Афипский нефтеперерабатывающий завод, но пока все последствия уточняются. Источники отмечают, что оба объекта находятся на расстоянии около 20 километров друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

Такие заводы – вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики России. Потому что Россия – это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет,

– отмечает информированный источник в СБУ.

К слову, Афипский НПЗ не впервые оказался под атакой дронов. В октябре 2023 года СБУ также успешно атаковала предприятие.