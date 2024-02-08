Журналисты Forbes отметили, что именно эти нефтегазовые объекты приносили стране-агрессору треть экспортных поступлений. По словам самих россиян, эти объекты атаковали с помощью беспилотников.

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В России участились атаки на нефтегазовые объекты

Журналисты напомнили, что ночью 3 февраля в российском Волгограде горел нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". Тогда два украинских ударных беспилотника атаковали завод на расстоянии более 300 километров от российско-украинской границы.

Работники СБУ повредили цех первичной обработки, в результате чего НПЗ может потерять значительные производственные мощности. Волгоградский завод перерабатывает около 14,8 миллиона тонн нефти в год и является одним из крупнейших в России,

– отметили авторы материала.

До этого целью стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, "Славнефть-ЯНОС", который может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год. По словам журналистов, это самая отдаленная из семи целей украинских дронов.



В России были возгорания на 7 нефтегазовых объектах / Инфографика Forbes

В отдельных случаях россияне признавали атаку дронами на эти объекты. Спецоперации могли проводить украинская разведка и Служба безопасности Украины.

Руководитель мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отметил, что эффект от атак на нефтебазы и нефтяные терминалы заметен сразу, потому что сгорает большой объем нефти, однако повреждения нефтеперерабатывающих заводов будут иметь более длительные последствия.

Журналисты отметили, что часть оборудования России надо будет импортировать. В условиях санкций это может стать вызовом для оккупантов.

От нефти Россия получает значительную долю денег

Андрей Клименко отметил, что экспорт российской сырой нефти – источник денег, который позволяет продолжать войну. Так, по данным журналистов Bloomberg, в 2023 году чистые бюджетные доходы России от нефти и газа составляли около 99,3 миллиарда долларов США.

"Падение поступлений на 24% по сравнению с 2022 годом издание объясняет снижением мировых цен на нефть и сокращением экспорта трубопроводного газа из России", – объяснили авторы материала.

В то же время поступления от нефтяного экспорта России составляет около 27,5% от общего. Цель Украины – уменьшить эти поступления.

С точки зрения направлений экспорта, порты Черного и Азовского морей стали ключевыми хабами для отгрузки российской нефти и нефтепродуктов, транспортируя более 150 миллионов тонн, или 35% от общего объема в 2023 году, утверждает Клименко.

С другой стороны, балтийские порты, которые традиционно обрабатывали большую часть российского экспорта нефти в ЕС, отошли на второй план, на их долю приходится лишь 31%. Это смещение можно объяснить санкциями, введенными ЕС и странами "Большой семерки".

Новороссийск является основным хабом россиян для экспорта сырой нефти, поскольку примерно 60% российских нефтяных ресурсов отгружается через этот порт, пояснил Клименко. За ним следует район Керченского пролива, через который перегружается 15% экспорта нефти. Порты Тамань и Туапсе обрабатывают еще меньшие объемы.

Хотя эти объекты имеют стратегическое значение для России, Клименко признает, что защитить их все с помощью средств противовоздушной обороны маловероятно.