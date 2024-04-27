В результате атаки на этих нефтеперерабатывающих заводах произошло возгорание, которое в конце концов укротили российские экстренные службы. Где именно расположены Ильский и Славянский НПЗ – читайте в материале 24 Канала.

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В России горел Ильский НПЗ

Российские пропагандисты отметили, что звуки якобы взрывов слышали ориентировочно перед 4:00 27 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже в 5:12 рассказал о якобы сбитых дронах.

Кондратьев заявил, что якобы они "подавили" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Пытались (дроны – 24 Канал) атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как сообщают с мест – пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БпЛА,

– пояснил губернатор.

В телеграм-канале ASTRA сообщили, что местные жители сообщают об атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод. Мол, там возник пожар, который уже почти потушили.

Где расположен Ильский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте

К тому же местные жители писали о не менее чем 7 взрывах в Славянске-на-Кубани и звуках, похожих на работу БпЛА.

Обратите внимание! На Ильском НПЗ уже не впервые раздаются взрывы, и происходят пожары. Так, 9 февраля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе также был "хлопок", впоследствии стало известно, что это была операция СБУ, которые применили дроны для атаки на завод.

Громко было также и на Славянском НПЗ

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на их нефтеперерабатывающем предприятии "Славянск-ЭКО" вспыхнул пожар. По его словам, повреждена ректификационная колонна. Пожар якобы ликвидировали.

Где расположен Славянский НПЗ: смотрите на карте

В одном из российских телеграм-каналов написали, что якобы дроны атаковали "Славянск-ЭКО", битумный завод и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Однако российские власти это традиционно не подтверждали эту информацию.

Впоследствии в Минэнерго Украины заявили, что ночью в России удары были по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильском НПЗ и других объектах. После атаки на некоторых предприятиях возникли пожары.

Кроме того, OSINT-аналитик @Osinttechnical в соцсети Х показал, как выглядит место, где был пожар в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае на карте. По словам аналитика, это место расположено на юге.

Стоит отметить, что министерство обороны России отчиталось о "сбивании" и "подавлении" около 66 дронов над территорией Краснодарского края.

Как выглядит место пожара в Краснодарском крае на карте / Фото и видео из аккаунта @Osinttechnical в соцсети Х

Заметьте! Славянский НПЗ также не впервые атакуют. В частности, 17 марта 2024 года на этом заводе также были взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Тогда россияне слышали по меньшей мере 7 громких взрывов.