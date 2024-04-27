Внаслідок атаки на цих нафтопереробних заводах сталося займання, яке зрештою приборкали російські екстрені служби. Де саме розташовані Ільський і Слов'янський НПЗ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Росії горів Ільський НПЗ

Російські пропагандисти зазначили, що звуки нібито вибухів чули орієнтовно перед 4:00 27 квітня. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв вже о 5:12 розповів про буцімто збиті дрони.

Кондратьєв заявив, що нібито вони "подавили" понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах.

Намагалися (дрони – 24 Канал) атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури. Як повідомляють із місць – постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння БпЛА,

– пояснив губернатор.

У телеграм-каналі ASTRA повідомили, що місцеві мешканці повідомляють про атаку на Ільський нафтопереробний завод. Мовляв, там виникла пожежа, яку вже майже загасили.

Де розташований Ільський нафтопереробний завод: дивіться на карті

До того ж місцеві жителі писали про не менш ніж 7 вибухів у Слов'янську-на-Кубані та звуки, схожі на роботу БпЛА.

Зверніть увагу! На Ільському НПЗ вже не вперше лунають вибухи і відбуваються пожежі. Так, 9 лютого 2024 року на нафтопереробному заводі також була "бавовна", згодом стало відомо, що це була операція СБУ, які застосували дрони для атаки на завод.

Гучно було також і на Слов'янському НПЗ

Глава Слов'янського району Роман Синяговский повідомив, що на їхньому нафтопереробному підприємстві "Слов'янськ-ЕКО" спалахнула пожежа. За його словами, пошкоджена ректифікаційна колона. Пожежу нібито ліквідували.

Де розташований Слов'янський НПЗ: дивіться на карті

У одному з російських телеграм-каналів написали, що нібито дрони атакували "Слов'янськ-ЕКО", бітумний завод та Ільський нафтопереробний завод. Проте російська влада це традиційно не підтверджувала цю інформацію.

Згодом у Міненерго України заявили, що вночі в Росії удари були по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ та інших об'єктах. Після атаки на деяких підприємствах виникли пожежі.

Крім того, OSINT-аналітик @Osinttechnical у соцмережі Х показав, як виглядає місце, де була пожежа у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї на карті. За словами аналітика, це місце розташоване на півдні.

Варто зазначити, що міністерство оборони Росії відзвітувалося про "збиття" і "придушення" близько 66 дронів над територією Краснодарського краю.

Як виглядає місце пожежі у Краснодарському краї на карті / Фото і відео з акаунта @Osinttechnical у соцмережі Х

Зауважте! Слов'янський НПЗ також не вперше атакують. Зокрема, 17 березня 2024 року на цьому заводі також були вибухи й спалахнула масштабна пожежа. Тоді росіяни чули щонайменше 7 гучних вибухів.