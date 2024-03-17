Так, у російських телеграм-каналах чимало відео, які фіксують прильоти на території нафтопереробного заводу. Після ударів дронами на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.

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Удари по НПЗ потрапили на відео

Уночі 17 березня у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.

Росіяни у мережі бідкаються, що прильоти були один за одним. Дехто нарахував щонайменше 7 вибухів. Таку подію росіяни також охоче фіксували на відео й публікували їх у мережі. Зокрема, зафіксували вони й самі прильоти у Краснодарському краї.

Прильоти у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Вибухи у Краснодарському Краї: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Росіяни також почали обурюватися, мовляв, де "пе-ве-о", чому не збивають безпілотник тощо. Один з голосів за кадром навіть говорить, що складається враження, ніби безпілотники летять з самої Росії.

Де ППО, братан? Дивися, вони не від хох**в летять, вони з нашої сторони летять,

– бідкається росіянин за кадром.

Росіяни фіксують, як дрони атакують НПЗ: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Як повідомляють у мережі, під ударом опинився нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янск Еко". Російська влада офіційно відзвітувала, що буцімто нейтралізувала усі безпілотники, а впав на територію заводу "лише один". Очевидно, збивали дрони саме нафтопереробним заводом, адже з тих відео, що публікують у російських телеграм-каналах, видно щонайменше 2 місця займання, а також прильоти відбувалися вже й після виникнення пожежі.

До слова, атака неабияк налякала працівників заводу. У мережі повідомляють, що в одного зі співробітників стався серцевий напад, коли дрони атакували НПЗ. Як заявляють окупанти, чоловік помер від серцевого нападу.

Вибухи лунали й в інших областях