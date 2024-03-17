У ніч з 16 на 17 березня до росіян у гості завітала "бавовна". Гучно було у Курській, Брянській і Калузькій областях.
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Що відомо про вибухи
Жителі Курська пізно ввечері чули "бавовну". У соцмережах окупанти писали, що було гучно у Медвенському районі. Також повідомлялося про проблеми зі світлом у північно-західній частині міста.
Також гучно було на Брянщині. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз, як це постійно робить влада окупантів у таких випадках, відзвітував про нібито успішну роботу ППО. За його словами, над Брянським районом буцімто збили повітряну ціль. А саме балістичну ракету С-200, у запуску якої він спробував звинуватити Україну. Російський губернатор також повідомив про роботу оперативних служб на місці та відсутність постраждалих.
Соцмережами ширяться кадри, що зроблені камерами відеоспостереження. На одному з таких відео можна побачити яскравий спалах та почути, що над Брянщиною було доволі гучно.
У Брянській області вночі пролунали вибухи: дивіться відео
На інших кадрах можна почути, як після вибуху спрацювала сигналізація.
У Брянській області сталася "бавовна": дивіться відео
У Калузькій області теж було гучно. Так звані російські військкори заявили, що там буцімто збили три "українські БпЛА літакового типу". За версією окупантів, у Калузькій області теж немає постраждалих.
Росіяни постійно чують вибухи
- Нещодавно у Самарській області росіяни чули звуки "бавовни". Джерела 24 Каналу повідомили, що там дрони СБУ атакували три НПЗ "Роснєфті": Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський.
- Удар безпілотника по нафтопереробного заводу в Сизрані потрапив на відео. Кадри підтверджують, що сталося влучання.
- У Липецькій області країни-агресорки не так давно теж лунали вибухи. Росіяни заявили про нібито атаку ударних безпілотників на станцію Станова, що входить до складу нафтопроводу "Дружба". На її території нібито виявили залишки двох збитих російськими військовими дронів.