Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що так можна на власні очі побачити, що диктатор приніс країні-агресорці за роки при владі. Однак при цьому громадяни Росії таки беруть участь у виборах.

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"Ти жив раніше у Бєлгороді. Може, небагато жив, але жив спокійно, їздив собі на городик, на дачку. А ось зараз виють сирени, розриваються снаряди, падають ракети, російські літаки скидають випадково керовані авіабомби", – сказав політтехнолог.

При цьому росіяни все одно радісно йдуть голосувати "за майбутнє". Путін заводить країну-агресорку у турбулентну епоху. Росія, вважає Тизенгаузен, буде очевидно ослаблена після війни.

Так ця країна втратила чимало позицій на геополітичному рівні, її президенту виписали "нерукостислий" ордер на арешт, а з російським бізнесом особливо співпрацювати не хочуть.

Шлях Росії за Путіна

Так Владімір Путін привів Росію до:

колосальної демографічної ями

абсолютно незрозумілого статусу країни у зовнішньополітичних відносинах. Тобто Росія ще довго перебуватиме за межами адекватних та цивілізованих відносин.

Тим часом за цим усім спостерігає сильний "друг" Росії Китай.

От, куди Путін привів Росію. Він її прийняв наприкінці 90-х, але не в кращому стані. Тобто, ось тільки там розвал, початок 2000-х. Але був момент, коли навіть цивілізовані країни повірили, що у Росії може вийти,

– наголосив політтехнолог.

Мовляв, що Росія дійсно може вийти "на демократичний шлях". Свого часу Владімір Путін навіть хотів вступити до НАТО. Однак згодом він "пограв" у демократію і почав масово знищувати опозицію, повністю монополізував ЗМІ та приструнив олігархів. А ще – зламав конституцію і зрозумів, що при владі буде до кінця свого життя.

"Тобто, виходячи надвір під звуки тривоги у прикордонних областях, росіяни все одно йдуть і пишуть "за Путіна". Ось, у чому парадокс сучасної російської людини. Не всі, щоправда", – додав Борис Тизенгаузен.

Тим часом російські добровольці, які є громадянами Росії та проводять рейд на її території, намагаються знести Путіна. По них нині летять російські снаряди та ракети, які, зокрема, падають у Бєлгороді.

"Путін фактично довів Росію, адже це називається – громадянська війна", – наголосив політтехнолог.

Вибори президента в Росії призупиняли. Це означає, що непереривність процесу порушена. Тим часом варто уважно дивитися, представники яких країн поїхали спостерігачами на вибори президента Росії. Якщо у їхніх країнах проти них не введуть санкції, це питання треба обов'язково підіймати на міжнародному рівні.

Як тривають вибори президента Росії