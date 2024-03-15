Їх розклеїли активісти партизанського руху "Атеш", який створили українці та кримські татари на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Так звані вибори в Росії стартували сьогодні, 15 березня, та триватимуть до 17 березня.

Дивіться також "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям

В "Атеш" пригадали, що "Путіну кінець"

Партизани у Красногородську Московської області розклеїли антипутінські листівки з написами:

"ігноруй вибори";

"вступав в "Атеш". Х**лу скоро кінець";

"росгвардія, ми стежимо за вами".

Партизани закликали росіян не підтримувати чергові псевдовибори Владіміра Путіна.

Реальні вибори за режиму Путіна – неможливі. Ви повинні розуміти, що влада вже зробила вибір замість Вас! Результати вже давно відомі. Тільки Ви зможете це виправити!

– звернулись до мешканців Росії партизани.

Вони закликали росіян:

не приходити на вибори;

не допомагати пропагандистам створювати картинку для телевізора, адже майбутнє Росії – у руках її мешканців.

"Нам уже відомі імена, адреси проживання всіх, хто причетний до організації бутафорних виборів. Незабаром вони усі відповідатимуть за свої вчинки", – пояснили партизани.

Окрім того, у своїх листівках вони анонсували, що "Путіну скоро кінець".

Партизани звернулись до росіян у день виборів у Росії

У Росії почались вибори Путіна