Их расклеили активисты партизанского движения "Атеш", который создали украинцы и крымские татары на временно оккупированных территориях и в России. Так называемые выборы в России стартовали сегодня, 15 марта, и продлятся до 17 марта.

Смотрите также "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам

В "Атеш" напомнили, что "Путину конец"

Партизаны в Красногородске Московской области расклеили антипутинские листовки с надписями:

"игнорируй выборы";

"вступал в "Атеш". Х**лу скоро конец";

"росгвардия, мы следим за вами".

Партизаны призвали россиян не поддерживать очередные псевдовыборы Владимира Путина.

Реальные выборы при режиме Путина – невозможны. Вы должны понимать, что власть уже сделала выбор вместо Вас! Результаты уже давно известны. Только Вы сможете это исправить!

– обратились к жителям России партизаны.

Они призвали россиян:

не приходить на выборы;

не помогать пропагандистам создавать картинку для телевизора, ведь будущее России – в руках ее жителей.

"Нам уже известны имена, адреса проживания всех, кто причастен к организации бутафорских выборов. Вскоре они все будут отвечать за свои поступки", – объяснили партизаны.

Кроме того, в своих листовках они анонсировали, что "Путину скоро конец".

Партизаны обратились к россиянам в день выборов в России

В России начались выборы Путина