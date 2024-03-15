Их расклеили активисты партизанского движения "Атеш", который создали украинцы и крымские татары на временно оккупированных территориях и в России. Так называемые выборы в России стартовали сегодня, 15 марта, и продлятся до 17 марта.
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В "Атеш" напомнили, что "Путину конец"
Партизаны в Красногородске Московской области расклеили антипутинские листовки с надписями:
- "игнорируй выборы";
- "вступал в "Атеш". Х**лу скоро конец";
- "росгвардия, мы следим за вами".
Партизаны призвали россиян не поддерживать очередные псевдовыборы Владимира Путина.
Реальные выборы при режиме Путина – невозможны. Вы должны понимать, что власть уже сделала выбор вместо Вас! Результаты уже давно известны. Только Вы сможете это исправить!
– обратились к жителям России партизаны.
Они призвали россиян:
- не приходить на выборы;
- не помогать пропагандистам создавать картинку для телевизора, ведь будущее России – в руках ее жителей.
"Нам уже известны имена, адреса проживания всех, кто причастен к организации бутафорских выборов. Вскоре они все будут отвечать за свои поступки", – объяснили партизаны.
Кроме того, в своих листовках они анонсировали, что "Путину скоро конец".
Партизаны обратились к россиянам в день выборов в России
В России начались выборы Путина
- В России 15 – 17 марта начались очередные выборы Владимира Путина. Кстати, Кремль устроил их не только в России, но и на временно оккупированных территориях Украины.
- В украинском МИД призвали игнорировать так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. Ведь страна-оккупант нарушает нормы и принципы международного права.
- Кроме того, так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины незаконны и не имеют правовых последствий.