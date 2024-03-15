Російські добровольці опублікували звернення, в якому привітали Путіна із першим днем виборів. На відео легіонери стріляють з гармати, зі словами "Відправляємо бюлетені на стіл до Владіміра Владіміровича".

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Легіон "Свобода Росії" віддав свій голос за вільну Росію

Легіонери опублікували відео, на якому вони стріляють із гармати зі словами "Відправляємо бюлетень на голосування. Сподіваємося, він попаде прямо до кабінету Володимира Путіна"

Із першим днем виборів! Ми свій голос віддаємо за вільну Росію,

– мовиться у коментарі до відео.

Російські добровольці також звернулися до жителів Бєлгородської та Курської областей. Вони закликали жителів цих областей, що не скористалися "зеленим коридором", залишатися в укриттях.

Гуманітарний коридор для жителів Бєлгородської та Курської областей