Российские добровольцы опубликовали обращение, в котором поздравили Путина с первым днем выборов. На видео легионеры стреляют из пушки, со словами "Отправляем бюллетени на стол к Владимиру Владимировичу".

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Легион "Свобода России" отдал свой голос за свободную Россию

Легионеры опубликовали видео, на котором они стреляют из пушки со словами "Отправляем бюллетень на голосование. Надеемся, он попадет прямо в кабинет Владимира Путина"

С первым днем выборов! Мы свой голос отдаем за свободную Россию,

– говорится в комментарии к видео.

Российские добровольцы также обратились к жителям Белгородской и Курской областей. Они призвали жителей этих областей, не воспользовавшихся "зеленым коридором", оставаться в укрытиях.

Гуманитарный коридор для жителей Белгородской и Курской областей