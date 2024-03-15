Российские добровольцы опубликовали обращение, в котором поздравили Путина с первым днем выборов. На видео легионеры стреляют из пушки, со словами "Отправляем бюллетени на стол к Владимиру Владимировичу".
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Легион "Свобода России" отдал свой голос за свободную Россию
Легионеры опубликовали видео, на котором они стреляют из пушки со словами "Отправляем бюллетень на голосование. Надеемся, он попадет прямо в кабинет Владимира Путина"
С первым днем выборов! Мы свой голос отдаем за свободную Россию,
– говорится в комментарии к видео.
Российские добровольцы также обратились к жителям Белгородской и Курской областей. Они призвали жителей этих областей, не воспользовавшихся "зеленым коридором", оставаться в укрытиях.
Гуманитарный коридор для жителей Белгородской и Курской областей
- Гумкоридор действовал с 21 часа 14 марта по 7 часов 15 марта по местному времени. После этого российские добровольцы продолжили проведение своей операции в приграничных областях России.
- Известно, что российские власти пыталась блокировать эвакуацию. Людей не пускали на вокзалы, а силовики ограничивали гражданских. Это привело к еще большим паническим настроениям среди жителей Белгородской и Курской областей.
- По данным РДК, из Белгородской области эвакуировалось более 7 000 гражданских автомобилей. Значительно меньше жителей Курской области покинули свои дома Оттуда выехало более 600 гражданских автомобилей.