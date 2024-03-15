Сьогодні, 15 березня, у Росії розпочалися так звані вибори президента. Із самого ранку у Бєлгороді не вмовкали вибухи, а у Москві горіла виборча урна.

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У самого "палає", а він продовжує погрози

На тлі боїв, які продовжують точитися у Курській та Бєлгородській області між військами Кремля та російськими добровольцями, Путін вирішив зробити заяву.

Так, під час засідання Ради безпеки країни – агресорки російський диктатор прокоментував прорив кордону, а також "бавовну" у двох областях. Він традиційно звинуватив Київ.

Путін запевнив, що нібито Україна намагається зірвати президентські вибори, залякавши цивільних росіян.

Також він почав співати дифірамби російській "пе-ве-о". Мовляв, та перехопила 95 відсотків усього, що летіло на територію його країни від кордону.

Крім того, очільник Кремля сказав, що Росію нібито намагалися штурмувати на курському та білгородському напрямках понад 2,5 тисячі "українських диверсантів" та 35 танків. Втім, Путін зазначив, що ця атака була відбита.

Також росіянин традиційно почав погрожувати, що удари по території Росії не залишаться без відповіді.

Довідка: Слід зауважити, що це перша реакція Путіна на прорив кордону російськими повстанцями. Нагадаємо, що сама спецоперація РДК, "Легіону Свободи" та Сибірського батальйону розпочалася вранці 12 березня та досі триває у межах Курської та Бєлгородської області. Водночас очільник Кремля наважився прокоментувати події на російсько-українському кордоні лише через дві доби. Російських добровольців він назвав іноземними найманцями. Також він звинуватив Україну. Мовляв, та хоче захопити російські території, аби використати їх для обміну під час переговорів.

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