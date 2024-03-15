Ці гроші мають піти на виробництво боєприпасів. У такий спосіб європейці прагнуть виготовляти до 2 мільйонів снарядів на рік.
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ЄС робитиме більше зброї
Так, у повідомленні Єврокомісії йдеться, що до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виготовлення боєприпасів у 2 мільйони одиниць.
Крім того, ЄС відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво і готовність снарядів.
Відібрані проєкти охоплюють п'ять галузей:
- вибухові речовини;
- порох;
- боєприпаси;
- ракети;
- сертифікація випробувань і відновлення.
Ці проєкти будуть профінансовані з бюджетів ЄС і Норвегії. На них виділять 513 мільйонів євро.
Снаряди для України: що відомо
- ЄС обіцяв поставити Україні до березня 2024 року 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Водночас на пресконференції 25 лютого президент Зеленський заявив, що наших військових дійшло тільки 30 відсотків обіцяного озброєння. У самому Євросоюзі визнавали, що не мають спроможності реалізувати власне слово.
- У лютому під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел запропонував союзникам купити для України снаряди за межами ЄС. Він заявив, що знайшов 800 тисяч таких боєприпасів. З них – 500 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру та 300 тисяч – 122-міліметрового.
- 6 березня глава нашої держави під час спільної пресконфереції з міністром Греції відповів на запитання щодо чеської ініціативи. Він наголосив, що є позитивний прогрес, однак про результат можна буде говорити, коли снаряди будуть в Україні.
- На початку цього місяця офіційні посадові особи Чехії, зокрема президент Павел, стверджували, що перші боєприпаси надійдуть до нашої країни найближчими тижнями.
- Нагадаємо, що країнам ЄС вдалося знайти відповідні кошти для закупівлі 800 тисяч снарядів для Києва.
- США оголосили пакет допомоги для України на 300 мільйонів доларів. Перший у новому році. Туди увійдуть, зокрема, артснаряди, боєприпаси для HIMARS та ракети для ППО.
- Під час вечірнього звернення 14 березня Зеленський анонсував збільшення Україною виробництва власної зброї, зокрема снарядів.