Чеський лідер сказав, через скільки часу боєприпаси можуть прибути до нашої держави. Минулого тижня стало відомо, що необхідні кошти вдалося зібрати.

Цікаво Снаряди від Чехії невдовзі можуть бути в Україні: як це вдалося пришвидшити

Коли боєприпаси можуть прибути в Україну

Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів,

– заявив Петр Павел.

Журналісти зауважили, таким чином президент Чехії зробив те, що не зміг реалізувати ЄС, країни якого поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Цікаво, що звідки саме надходять снаряди, не уточнюються. ЗМІ припускають, що це держави, які досі зберігали нейтралітет у війні або ж не виступали відкрито проти Росії. Зокрема, Південна Корея, Південна Африка й Туреччина.

Дивіться також "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі

Коротко, що треба знати про ініціативу Чехії