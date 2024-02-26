Детальніше про ситуацію зі снарядами глава держави 26 лютого розповів під час спільної з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим пресконференції, передає 24 Канал. Володимир Зеленський відповідав на питання, яке стосувалося затримок половини допомоги від Заходу.

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Скільки снарядів отримала Україна

Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль,

– констатував Володимир Зеленський.

Звернімо увагу! Раніше Європейський Союз обіцяв надати Україні мільйон боєприпасів калібру 155 міліметрів. Напередодні до нашої держави завітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Під час пресконференції вона зазначила, що відповідне озброєння остаточно доставлять не до березня 2024 року, а до кінця поточного року.

Боєприпаси не надходять вчасно