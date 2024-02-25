Під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що вартість артилерійських снарядів у світі зросла в 5 разів. Про це пише 24 Канал.
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Чому зросли ціни на артснаряди
За словами президента, зростання цін на артснаряди – це суто комерційний інтерес. Їм байдуже, що буде з Україною. Головне – гроші.
Через війну в Україні навіть звичайний артилерійський снаряд, який коштував півтори тисячі доларів на початку війни, ми сьогодні бачимо деякі контракти, де люди пропонують від 4 до 8 тисяч. Ось тобі й війна. Кому війна, а кому великий бізнес,
– сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що Україна зараз бореться за кожний боєприпас.
Ми їх не засуджуємо, а навпаки боремось за кожний боєприпас,
– сказав президент.
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Які країни найбільше допомагають з артилерійськими снарядами
Зеленський зазначив, що з артснарядами дуже допомагають деякі країни й він їм дуже вдячний. А найбільше в цьому плані допомагають нордичні держави. Артснарядів у них немає, однак вони спеціально знаходять їх для України й старанно працюють для того, щоб ЗСУ були озброєні.