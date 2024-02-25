Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він наголосив, що Україна мала всі шанси на контрнаступ, до того були підготовлені спеціальні бригади, але виникли затримки з постачанням зброї, передає 24 Канал.

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Україна мала всі шанси на контрнаступ

Президент повідомив, що деякі наші західні партнери, які для того, щоб забезпечити ЗСУ відповідною зброю, також знають деякі напрямки відповідних дій. Зеленський пояснив, що це необхідно для того, аби виділити відповідний пакет допомоги. Втім, чим більше людей знають про плани України, тим більше у ворога з'являється деталей щодо планів ЗСУ.

Зеленський, коментуючи літній контрнаступ, наголосив, що Україна мала всі шанси для цього були підготовлені спеціальні бригади. Однак досі чотири бригади не отримали обіцяну зброю від партнерів.

У нас був "кулак" для контрнаступу, не буду казати де й скільки всього готувалося, всі й так приблизно знають деталі. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі, без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки... Не доїхало,

– заявив Зеленський.

Президент заявив, що ці 4 бригади могли воювати, але вони чекали на постачання техніки та необхідної зброї.