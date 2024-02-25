17:07, 25 лютого

А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?

– наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна запропонує майданчик Путіну, на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну, і що була помилка нападати на Україну.

Президент також запевнив, що Україна не програє у війні, адже у нас немає альтернативи перемогти. Бо у разі програшу не буде нас.

"Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде велика кількість жертв залежить тільки від вас (партнерів України – 24 Канал), від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю, то не програємо цю війну", – підкреслив президент.