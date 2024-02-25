Про що саме йшлося на пресконференції президента 25 лютого, головні заяви українського лідера в одному матеріалі зібрав 24 Канал.
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Голова держави про надію на Конгрес США
Зеленський запевнив, що рішення щодо військової допомоги від Конгресу США буде.
Ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що наша підтримка їм потрібна впродовж місяця. Це наш запит,
– підкреслив президент.
Глава держави також наголосив, що США знають про запит про ППО для нашої країни.
Зеленський про далекобійну зброю
Зеленський зазначив, що Україна довго працювала з партнерами щодо надання далекобійної зброї. Зокрема, це стосувалася ракет ATACMS з дальністю у 300 кілометрів.
Я перебуваю в позитиві після нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї, – сказав він.
Президент про зміни за повномасштабну війну
Зеленський наголосив, що війна змінює країну і робить людей жорсткішими.
Я – не виняток. Я громадянин України. Оскільки змінюється наше суспільство, змінююсь і я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що є в мене всередині. Тому саме так я комунікую,
– зауважив глава держави.
Глава держави зауважив, що намагається говорити людям те, що відбувається. І попри те, що деякі деталі він не може розголосити, але завжди намагається говорити те, що є.
Зеленський про переговори з Путіним і програш України
А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?
– наголосив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна запропонує майданчик Путіну, на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну, і що була помилка нападати на Україну.
Президент також запевнив, що Україна не програє у війні, адже у нас немає альтернативи перемогти. Бо у разі програшу не буде нас.
"Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде велика кількість жертв залежить тільки від вас (партнерів України – 24 Канал), від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю, то не програємо цю війну", – підкреслив президент.
Зеленський хоче, щоб другий саміт миру пройшов не на Європейському континенті
Ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інаугураційний. Я сподіваюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити дипломатичну ініціативу. Він відбудеться у Швейцарії. Другий саміт ми хотіли б, щоб він був не на Європейському континенті. Я думаю, в найближчі тижні чи місяці ця інформація обов'язково з'явиться,
– сказав президент.
Президент про Формулу миру
Зеленський наголосив, що важливо посилюватися на полі бою, але й також дипломатично.
Ми не хочемо, щоб нам нав'язували формати перемовин, будь-які формули миру, навіть наші партнери. Ініціатива може йти тільки від України,
– сказав президент.