17:07, 25 февраля

А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?

– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина предложит площадку Путину, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что была ошибка нападать на Украину.

Президент также заверил, что Украина не проиграет в войне, ведь у нас нет альтернативы победить. Потому что в случае проигрыша не будет нас.

"Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь. Проиграет ли Украина, и будет ли большое количество жертв зависит только от вас (партнеров Украины – 24 Канал), от западного мира. Если мы будем сильны оружием, то не проиграем эту войну", – подчеркнул президент.