Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Он отметил, что Украина имела все шансы на контрнаступление, к тому были подготовлены специальные бригады, но возникли задержки с поставками оружия, передает 24 Канал.

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Украина имела все шансы на контрнаступление

Президент сообщил, что некоторые наши западные партнеры, которые для того, чтобы обеспечить ВСУ соответствующим оружием, также знают некоторые направления соответствующих действий. Зеленский объяснил, что это необходимо для того, чтобы выделить соответствующий пакет помощи. Впрочем, чем больше людей знают о планах Украины, тем больше у врага появляется деталей относительно планов ВСУ.

Зеленский, комментируя летнее контрнаступление, отметил, что Украина имела все шансы, для этого были подготовлены специальные бригады. Однако до сих пор четыре бригады не получили обещанное оружие от партнеров.

У нас был "кулак" для контрнаступления, не буду говорить где и сколько всего готовилось, все и так примерно знают детали. До сих пор из того пакета 4 бригады голые, без техники, о которой было договорено, подписано, давили руки... Не доехало,

– заявил Зеленский.

Президент заявил, что эти 4 бригады могли воевать, но они ждали поставки техники и необходимого оружия.