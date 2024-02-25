Сейчас у Украины есть новый план действий, но разглашать его не станут. Об этом Владимир Зеленский рассказал на большой пресс-конференции, которая проходит 25 февраля.

Смотрите также У России потери вместе с ранеными составляют около 500 тысяч, – Зеленский

Россия знала о плане контрнаступления ВСУ

Во время войны Украина, к сожалению, сталкивается с проблемами, которые не всегда возможно разрешить самим. Многое, в частности, зависит от союзников и их помощи.

"Не все идет по плану, не все зависит от нас. Некоторые вещи зависят от нас, некоторые вещи – от партнеров, поэтому есть затягивание тех или иных процессов. Главное иметь план, и этот план есть", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины объяснил, что он не сможет рассказать детали этого плана, ведь чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. Он привел красноречивый пример, подтверждающий это.

Скажу вам прямо, наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как эти контрнаступательные действия начались. Точка,

– сказал Зеленский.

Сейчас у Украины уже есть четкий план следующего контрнаступления, который связан с изменением военного руководства.

"Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", – добавил президент.

Когда Украина может начать новое наступление