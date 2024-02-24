Это 24 Каналу заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он подчеркнул, что сейчас у украинских защитников появляются новые типы вооружения, увеличивается номенклатура.

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"Выводы сделаны абсолютно. Следующее наступление будет в другом формате. И первые признаки мы даже уже видим", – отметил он.

Задача F-16

Иван Тимочко отметил, что для ВСУ очень важно иметь истребители F-16. Прежде всего задача этих самолетов не столько вести воздушные бои, как управлять боем, слаживать взаимодействие систем противовоздушной обороны, наземных Сил обороны, прикрывать наземные объекты или войска.

Вести воздушные бои они могут. У них радары лучше по сравнению с советскими, российскими, но это не основная их функция. Это очень правильно на самом деле. Это означает, что такие самолеты в разы эффективнее, по крайней мере имеют свое оборудование, которое технически превосходит российское,

– объяснил он.

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