Это 24 Каналу заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он подчеркнул, что сейчас у украинских защитников появляются новые типы вооружения, увеличивается номенклатура.
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"Выводы сделаны абсолютно. Следующее наступление будет в другом формате. И первые признаки мы даже уже видим", – отметил он.
Задача F-16
Иван Тимочко отметил, что для ВСУ очень важно иметь истребители F-16. Прежде всего задача этих самолетов не столько вести воздушные бои, как управлять боем, слаживать взаимодействие систем противовоздушной обороны, наземных Сил обороны, прикрывать наземные объекты или войска.
Вести воздушные бои они могут. У них радары лучше по сравнению с советскими, российскими, но это не основная их функция. Это очень правильно на самом деле. Это означает, что такие самолеты в разы эффективнее, по крайней мере имеют свое оборудование, которое технически превосходит российское,
– объяснил он.
Украина получит F-16: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором показал обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Украинские пилоты продолжают обучение несмотря на сложные погодные условия, недостаток времени и необходимость как можно скорее вернуться к бою. Пилоты вместе с техниками сейчас проходят интенсивный курс освоения F-16 на базе Скридструп в Дании.
- В Минобороны Дании заявили, что Украина может рассчитывать на первые истребители F-16 от Дании летом 2024 года. Сейчас идет активная подготовка к этому процессу и выполнение плана. Окончательные сроки передачи первых датских самолетов F-16 зависят, в частности, и от подготовки украинских пилотов и украинского вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что задержка поставки истребителей F-16 для украинских защитников обусловлена исключительно техническими моментами. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей. Кроме того, провести обучение для F-16 – это гораздо дольше, чем для любых других систем оружия или самолетов. По словам Фредериксен, F-16 появятся в воздушном пространстве нашей страны уже к лету 2024 года.