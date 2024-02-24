Це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він підкреслив, що зараз в українських захисників з'являються нові типи озброєння, збільшується номенклатура.

Читайте також На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відновили декілька позицій за 2 доби

"Висновки зроблені абсолютно. Наступний наступ буде в іншому форматі. І перші ознаки ми навіть вже бачимо", – зауважив він.

Завдання F-16

Іван Тимочко зазначив, що для ЗСУ дуже важливо мати винищувачі F-16. Насамперед завдання цих літаків не стільки вести повітряні бої, як управляти боєм, злагоджувати взаємодію систем протиповітряної оборони, наземних Сил оборони, прикривати наземні об'єкти чи війська.

Вести повітряні бої вони можуть. У них радари кращі порівняно з радянськими, російськими, але це не основна їхня функція. Це дуже правильно насправді. Це означає, що такі літаки в рази ефективніші, принаймні мають своє обладнання, яке технічно переважає російське,

– пояснив він.

Україна отримає F-16: останні новини